На Донбасі за добу зафіксували 11 обстрілів [ Редактировать ]
11 ворожих обстрілів зафіксували напередодні на Сході країни, чотирьох військових поранено. У бійців скалкові поранення, загроз їхньому життю немає - повідомили у штабі.
Окупанти гатили з мінометів, протитанкового ракетного комплексу та гранатометів. Після півночі на лінії розмежування ворог вогонь не відкривав.
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