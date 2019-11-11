У Новотошківці школярі ховалися у підвалі від обстрілу

До ділянки розведення сил в Золотому-4 прикута увага чи не всього світу. Та попри це тиждень на фронті минув геть неспокійно. Селище Новотошківка за десять кілометрів від Золотого