Японские ученые провели ряд исследований и выяснили, какая группа крови самая опасная. Так, у каждой группы крови свои особенности и нюансы, однако, первая увеличивает практически в три раза риск летального исхода от тяжелых травм.

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Кроме того, ученые выяснили, что у пациентов с первой группой крови риск кровопотери гораздо выше. Это объясняется плохой свертываемостью, что связано с пониженным содержанием в крови первой группы фактора фон Виллебранда (гликопротеина плазмы крови).

Следует заметить, что люди с первой группой крови являются универсальными донорами, их кровь крайне ценна для станций переливания крови.

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