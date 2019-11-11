Елена Зеленская обворожила "зимним" образом (фото) [ Редактировать ]
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена покорила украинцев внешним видом. Соответствующие фото были опубликованы в декабрьском номере Vogue UA, где жена главы государства представляет масштабный проект.
Фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.
Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной - строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная - трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину - красивую и обаятельную, - комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.
Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская впечатлила захватывающим рассказом. А также Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.
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