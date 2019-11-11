Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена покорила украинцев внешним видом. Соответствующие фото были опубликованы в декабрьском номере Vogue UA, где жена главы государства представляет масштабный проект.

Фотосессия с участием международной съемочной команды воплотилась в широкоформатную журнальную историю, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной - строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная - трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину - красивую и обаятельную, - комментирует главный редактор Vogue UA Филипп Власов.

Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская впечатлила захватывающим рассказом. А также Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.