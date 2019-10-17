Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с супругом президентом Владимиром посетили Латвию с официальным визитом.

"Здесь просто невозможно не быть здоровым! Такое впечатление осталось у меня после посещения средней школы № 49 в Риге. Я приехала в это заведение, чтобы ознакомиться с латвийским подходом к организации школьного питания и физического воспитания детей. А поехала полна вдохновения и новых идей! Я уже писала, что вместе с профильными министерствами и общественными активистами работаю над проектом улучшения системы школьного питания. Совершенствование уроков физического воспитания в украинских школах - еще одно приоритетное задание, которое вместе со здоровым питанием поможет сохранить здоровье украинцев с детства. Буду держать вас в курсе" ,- поделилась впечатлениями Елена.

Раньше сообщалось о том, что жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон в Елисейком дворце. А также Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.