В понедельник, 11 ноября, отмечают День ангела Анастасии. В этот день православные люди почитают святую Анастасию Римлянына.

Поздравьте в этот день своих знакомых Анастасий и пожелайте им всего самого лучшего. А мы собрали для вас несколько идей поздравлений в стихах, картинках, прозе.

Пожелаю тебе, Настя,

Самых светлых, добрых дней,

Нескончаемого счастья,

Верных, искренних друзей.



Быть цветущей и манящей,

Никогда беды не знать,

Самой честной, настоящей,

Всех вокруг очаровать!

***

Настенька, я от всей души тебя поздравляю и хочу пожелать никогда не терять своей целеустремленности, любить всем сердцем и ценить все, что имеешь. Пусть в твоей жизни будет много радостных событий, счастливых мгновений, ароматных цветов, ярких впечатлений, добрых дел, веселых затей, интересных увлечений и замечательных друзей.

Настенька, Настюша,

Солнышко ты наше,

Милая прелестница,

Нет на свете краше.



Пусть день каждый новый,

Лучшее несет,

Пусть мечты сбываются,

Мир вокруг цветет.



Ты сама цветочек,

Яркая такая,

Счастья и здоровья

От души желаем.

Солнца лучик по имени Настя,

Будь всегда озорной, словно в детстве,

Я желаю огромного счастья

И удачи с везением вместе.



Никогда не грусти понапрасну,

Только радостью мысли наполни,

Огоньки пусть в глазах не угаснут,

И Фортуна желанья исполнит!

***

Анастасия! Поздравим тебя!

Пусть тебя любят друзья и семья,

Счастье пусть ходит всегда по пятам,

Удача с тобою везде - тут и там.



Солнышко греет, птички поют,

Люди хорошие рядом живут,

Любовь настоящая сердце пусть греет,

Ну а душа никогда не стареет!

Милая Анастасия, поздравляю тебя с днем рождения и желаю всяческих благ, радости и счастья. Пусть твои родные и близкие ценят тебя и любят, пусть твои начинания удаются на «отлично», а любое твое решение оказывается верным и правильно понятым.

***

Настюша, ты красивая и нежная,

Как будто море теплое безбрежное,

Ты любишь помечтать о чем-то радостном,

Так пусть судьба одарит счастьем сладостным,



Добавит волны чудного везения,

Несущие лишь супер настроение,

Успехи и любовь тебе ответную,

И явью ставшую мечту заветную!

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