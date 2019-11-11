Во вторник, 12 ноября, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение. Отмечается, что видимость снизится до 200-500 м. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"12 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в штормовом сообщении по Киеву.

В Киевской области ожидается I уровень опасности.

Ранее сообщалось, что ливень в Киеве стал причиной коллапса на дорогах.