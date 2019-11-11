Киевлян предупредили об опасности [ Редактировать ]
Фото: "Подробности", туман в Киеве
Во вторник, 12 ноября, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение. Отмечается, что видимость снизится до 200-500 м. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"12 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в штормовом сообщении по Киеву.
В Киевской области ожидается I уровень опасности.
Ранее сообщалось, что ливень в Киеве стал причиной коллапса на дорогах.
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