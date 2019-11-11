Терористи повертаються додому. Туреччина почала депортацію затриманих у Сирії бойовиків Ісламської держави, які приїхали воювати з Європи чи США. Та от на батьківщині гостям теж не раді. Чи є загроза, що сотні підозрюваних у тероризмі тепер можуть уникнути відповідальності? - з'ясовувала Світлана Чернецька.

Цих чоловіків - підозрюють у тероризмі. Їх упіймали під час зачистки території від угруповання ІДІЛ. Вони утримуються у в'язниці на північному сході Сирії. Будівля вже давно переповнена і буквально тріщить по швах.

"Я народився у Бельгії. Приїхав сюди у 2013, приєднався до ІДІЛ. Зараз маю цілу купу поранень", - говорить Абдалла Нааман, підозрюваний в тероризмі, громадянин Бельгії.

Загалом тут 5 тисяч людей. Серед них і чимало європейців. Щодня тут хтось намагається втекти. Кімнати переповнені, тому важко прослідкувати за ув'язненими.

"Поки нам вдавалося зупиняти втікачів. Одного разу чоловік вдав, що він дуже хворий, бо знав, що ми перевозимо таких у спеціальну лікарню. І коли мій колега відкрив двері - в'язень намагався його повалити на землю", - говорить Жан Болат, охоронець в'язниці.

Після початку військових дій Туреччини на Сході Сирії з місцевих тюрем втекли сотні в’язнів.

Ось кадри спецоперації поліції у сусідній Туреччині. Тут затримали 52 чоловіків за підозрою у тероризмі. Загалом у країні утримують понад тисячу бойовиків ісламської держави. Більшість із них - іноземці.

"Попереджаємо - ми відправлятимемо їх назад до ваших країн. З божою поміччю, розпочинаємо у понеділок. Робіть що хочете, але ми більше не будемо готелем для бойовиків з-за кордону", - говорить Сулейман Сойлу, міністр внутрішніх справ Туреччини.

Перших трьох підозрюваних у тероризмі вже відправили до США, Данії та Німеччини. У четвер додому мають повернути і семеро німців. У Європі не надто втішені таким розвитком подій. Зачасту бойовиків позбавляють громадянства і не хочуть бачити вдома. Тим паче, що довести їхню провину у судах надзвичайно важко. Адже неможливо знайти ані свідків, ані доказів із місця злочину. Інший вихід із ситуації - створити міжнародний кримінальний суд виключно для бойовиків ІДІЛ.

"Злочини ІДІЛ - міжнародного характеру, це військові злочини, це злочини проти людства. Крім того, це угруповання об'єднало бойовиків із усього світу і діяло одразу в кількох країнах. Тож з цієї точки зору створення міжнародного суду дуже доречне", - говорить Джоель Губрехт, директор програмиміжнародного правосуддя французького інституту.

Втім, наразі, ця ідея не знайшла достатньої підтримки у світі. Тож країнам Європи треба готуватися до масового повернення бойовиків.

Сама процедура депортації досі не надто зрозуміла. Приміром, у Великій Британії усі літаки зобов'язані наперед надавати дані про пасажирів. Тож уряд просто може відмовити турецькому судну із бойовиками на борту. Тим паче, що країна позбавила громадянства сотні бойовиків.