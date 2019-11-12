Снігопад у США вдарив по Чикаго [ Редактировать ]
Майже тисячу рейсів скасували в аеропортах американського Чикаго через сильні снігопади та похолодання. До таких заходів на летовищах вдалися після того, як внаслідок ожеледиці один з літаків при посадці в міжнародному аеропорту О'Хара викотився за межі злітно-посадкової смуги.
У самом Чикаго - випало вже понад 12 сантиметрів снігу. Слідом за снігопадом жителів штату Іллінойс і його околиць чекає різке похолодання - до мінус 20 градусів.
Циклон накриває також інші штати на Середньому Заході і Східному узбережжі США. Сьогодні, за пронозами синоптиків, морози дістануться Нью-Йорка і Вашингтона.
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