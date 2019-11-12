Майже тисячу рейсів скасували в аеропортах американського Чикаго через сильні снігопади та похолодання. До таких заходів на летовищах вдалися після того, як внаслідок ожеледиці один з літаків при посадці в міжнародному аеропорту О'Хара викотився за межі злітно-посадкової смуги.

У самом Чикаго - випало вже понад 12 сантиметрів снігу. Слідом за снігопадом жителів штату Іллінойс і його околиць чекає різке похолодання - до мінус 20 градусів.

Циклон накриває також інші штати на Середньому Заході і Східному узбережжі США. Сьогодні, за пронозами синоптиків, морози дістануться Нью-Йорка і Вашингтона.