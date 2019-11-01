В Киеве обстреляли трамвай: детали ЧП [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, в Киеве на улице Жолудева злоумышленники обстреляли окна скоростного трамвая. Происшествие случилось на пути в депо. Инцидент обошелся без человеческих жертв, но пострадал новый вагон. Об этом сообщает гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрия Левченко в Facebook.
Как сообщил Левченко, если бы не металлическая перегородка за стеклом, в происшествии были бы жертвы.
Отмечается, что правоохранители выясняют причины и детали обстрела.
Ранее сообщалось, что в Киеве двое мужчин устроили стрельбу, а также банда открыла огонь по прохожим.
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