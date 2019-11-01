В четверг, 31 октября, в Киеве на улице Жолудева злоумышленники обстреляли окна скоростного трамвая. Происшествие случилось на пути в депо. Инцидент обошелся без человеческих жертв, но пострадал новый вагон. Об этом сообщает гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрия Левченко в Facebook.

Как сообщил Левченко, если бы не металлическая перегородка за стеклом, в происшествии были бы жертвы.

Отмечается, что правоохранители выясняют причины и детали обстрела.

Ранее сообщалось, что в Киеве двое мужчин устроили стрельбу, а также банда открыла огонь по прохожим.