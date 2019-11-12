У икоты нашли важную функцию. Такое заявление сделали ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает Clinical Neurophysiology.

Ученые провели исследование, сканируя мозг новорожденных детей в гестационном возрасте от 30 до 42 недель.

Так, как выяснилось, икота помогает новорожденным в развитии головного мозга. Она запускается волны мозговых сигналов, обучающие ребенка регулировать свое дыхание.

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Оказалось, что каждое сокращение диафрагмы во время икоты порождает в мозге три большие нейронные волны. Одна из них аналогичная по типу волне, вызываемой звуковыми эффектами.

Ученые предполагают, что звук во время икоты начинает ассоциироваться в мозге с движением диафрагмы, и ребенок начинает ощущать свое внутреннее тело.

Ранее мы писали о том, как избавиться от икоты.