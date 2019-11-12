Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему у них с супругой Валерией нет общих детей, и признался, что артистка больше не хочет рожать. Об этом пишет proua.com.ua.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже 15 лет. Их пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. однако артистка так и не смогла подарить супругу ребенка.

Иосиф прокомментировал сложившуюся ситуацию:

Валерия была беременна, но в силу определенных обстоятельств не смогла выносить ребенка. Она заболела. Она не хочет больше детей, а я хочу. Но в этом вопросе должно быть желание двух людей.

Ранее певица Валерия резко отреагировала на критику в соцсети.