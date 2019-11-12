Валерия потеряла ребенка: Пригожин шокировал признанием [ Редактировать ]
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему у них с супругой Валерией нет общих детей, и признался, что артистка больше не хочет рожать. Об этом пишет proua.com.ua.
Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже 15 лет. Их пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. однако артистка так и не смогла подарить супругу ребенка.
Иосиф прокомментировал сложившуюся ситуацию:
Валерия была беременна, но в силу определенных обстоятельств не смогла выносить ребенка. Она заболела. Она не хочет больше детей, а я хочу. Но в этом вопросе должно быть желание двух людей.
Ранее певица Валерия резко отреагировала на критику в соцсети.
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