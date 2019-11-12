Стародавні фрески під шаром вапна у церкві на Закарпатті знайшли угорські історики. Уже встановили: створено їх ще в 14 столітті. Зображення дуже добре збереглися. І дають підстави говорити про те, що храм, який завжди вважали протестанським, свого часу був святинею католиків. Подробиці - дізнаємося від Мар'яни Мартин.

Вишківському храму - більш, як 700 років. Науковці кажуть: уперше святиня згадується в одній із грамот угорського короля Ласло Четвертого у 1281 році. Відтоді церкву неодноразово перебудовували. Настінні ж розписи нині цікавлять науковців.

"Бачимо круги, палаючу зірку, птахів це щось символізує це якусь подію може символізувати, але на сьогоднішній час дуже важко розшифрувати ці значення. Наприклад, птахи - це війська зображують. Палаюча зірка притаманна для кальвінізму", - говорить Василь Цюбик, історик.

Із 15 століття храм належить протестантській церкві. Цього літа під шаром вапна історик із Угорщини знайшов досі невідомі фрески.

"Він туй знайшов на цьому стіні, відкрив таке маленьке вікно. Що показував причастя перше. Тут і відкрив це одне вікно туй, там де цілує Христа. То що чудо у нас, то що це. Ніхто не знав", - говорить Карло Єней, священник.

Таємна вечеря, розп'яття Ісуса, Воскресіння. Ці зображення свідчать: у храмі, очевидно, молилися й католики. Адже протестанти традиційно не зображають на стінах біблійні історії. Фрески чудово збереглися, а їх появу відносять до 14 століття.

"Зображення на стінах, це як біблія була для бідних. Люди не могли читати писати, а коли священник розказував проповідь , він тоді показав, вот яка подія, наприклад як ми тут бачимо події", - говорить Василь Цюбик , історик.

Про те, що храм був свого часу католицьким, свідчить і його форма - ротонда. Будівля має дві частини: святилище, де відбувалися меси, та корабель - де збиралися люди.

Історики припускають, що стіни так званого корабля теж розписані у 14 столітті. Однак за протестанськими канонами стіни в церкві мають бути білими. Тому, які секрети під шаром вапна, - наразі загадка.