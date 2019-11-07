В Харькове отчим изнасиловал ребенка и ее 73-летнюю бабушку [ Редактировать ]
В Харькове судят 29-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девочку, ее 73-летнюю бабушку и убил двух котов, передает "Униан".
Известно, что отчим ребенка неоднократно развращал ее и говорил на сексуальные темы. Также выяснилось, что мужчина, угрожая ножом, заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, изнасиловал 73-летнюю мать сожительницы.
Кроме того, он убил двух домашних кошек. Дело слушается в закрытом судебном заседании. Заседание назначено на 19 ноября.
Ранее сообщалось, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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