В Харькове судят 29-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девочку, ее 73-летнюю бабушку и убил двух котов, передает "Униан".

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Известно, что отчим ребенка неоднократно развращал ее и говорил на сексуальные темы. Также выяснилось, что мужчина, угрожая ножом, заклеив рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, изнасиловал 73-летнюю мать сожительницы.

Кроме того, он убил двух домашних кошек. Дело слушается в закрытом судебном заседании. Заседание назначено на 19 ноября.

Ранее сообщалось, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.