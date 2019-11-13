Бундестаг повторно проголосує щодо "Північного потіку-2" [ Редактировать ]
Бундестаг повторно проголосує за пом'якшення газової директиви для російського газопроводу "Північний потік-2".
Попереднє голосування у ніч проти 8 листопада німецький парламент провалив. Директива набула чинності 23 травня цього року. Вона, зокрема, передбачає поділ компаній, що постачають і транспортують газ. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому". Та у Берліні твердять - "Північний потік -2" звели до запровадження нової директиви. Тож вона на нього не має поширюватися.
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