Бундестаг повторно проголосує за пом'якшення газової директиви для російського газопроводу "Північний потік-2".

Попереднє голосування у ніч проти 8 листопада німецький парламент провалив. Директива набула чинності 23 травня цього року. Вона, зокрема, передбачає поділ компаній, що постачають і транспортують газ. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому". Та у Берліні твердять - "Північний потік -2" звели до запровадження нової директиви. Тож вона на нього не має поширюватися.