Убийство Вороненкова: в деле появился новый поворот [ Редактировать ]
Рассмотрение дела об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова перенесли. Об этом сообщает секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.
"Шевченковский районный суд Киева отложил на 27 ноября на 15 часов 00 минут заседание в производстве по убийству Дениса Вороненкова из-за отказа одного из подозреваемых воспользоваться бесплатной правовой помощью, предложенной ему судом из-за гибели предыдущего адвоката Святослава Пархоменко в Житомирской области", - сообщила она.
Подозреваемый Александр Лось отказался воспользоваться услугами общественного защитника и заявил, что будет искать другого адвоката. Поскольку участие защитника в судебном процессе обязательно, прокурор не возражал против переноса заседания.
Напомним, в марте 2017 года в Киеве на перекрестке улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко неизвестные расстреляли двух мужчин. Среди погибших был Денис Вороненков. Позже в ГПУ опубликовали видеоматериалы по делу об убийстве Вороненкова.
по теме
В России просят продлить закон об особом статусе Донбасса
Россия призывает Украину продлить закон об особом статусе Донбасса
Миксер "задушил" женщину на глазах у сына
Во Франции, в городе Сент-Этьен, местная жительница умерла из-за миксера
Росія пояснить на суді фінансування тероризму і расову дискримінацію
Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. За її словами, таке рішення Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив уперше
У Росії до різних термінів суворого режиму засудили кримчан
Як повідомило видання "Крим.Реалії", Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок шести кримцям - вони отримали від 7 до 19 років ув'язнення