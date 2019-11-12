Рассмотрение дела об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова перенесли. Об этом сообщает секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

"Шевченковский районный суд Киева отложил на 27 ноября на 15 часов 00 минут заседание в производстве по убийству Дениса Вороненкова из-за отказа одного из подозреваемых воспользоваться бесплатной правовой помощью, предложенной ему судом из-за гибели предыдущего адвоката Святослава Пархоменко в Житомирской области", - сообщила она.

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Подозреваемый Александр Лось отказался воспользоваться услугами общественного защитника и заявил, что будет искать другого адвоката. Поскольку участие защитника в судебном процессе обязательно, прокурор не возражал против переноса заседания.

Напомним, в марте 2017 года в Киеве на перекрестке улицы Пушкинской и бульвара Тараса Шевченко неизвестные расстреляли двух мужчин. Среди погибших был Денис Вороненков. Позже в ГПУ опубликовали видеоматериалы по делу об убийстве Вороненкова.