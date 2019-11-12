"Повезло Потапу": Каменских поразила поклонников [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Настя Каменских восхитила поклонников новым фото. Она опубликовала селфи на свей странице в Instagram.
Звезда была одета в черную косуху, а на лице она сделала мейк с акцентом на выразительные глаза. В сети ее фото вызвало массу эмоций, все были в восторге от красоты Каменских.
"Как куколка", "Эти кудряшки", "Очаровательная девочка", "Ну реально красавица здесь", "Потапу повезло", "Как можно быть такой красивой", - восхищались в сети.
Ранее мы писали о том, что Каменских поразила сексуальным образом в купальнике.
по теме
Тина Кароль шокировала неожиданным образом
Певица поразила фанатов новым эффектным образом
Леся Никитюк ошарашила откровенным нарядом
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила поклонников
В недоумении: близкие Заворотнюк шокировали заявлением
Семья российской звезды Анастасии Заворотнюк находится в недоумении
Тина Кароль в экстра-мини взбудоражила поклонников
Певица поразила фанатов новым эффектным фото
Тина Кароль без белья устроила "пожар" в сети
Певица поразила фанатов новым эффектным фото