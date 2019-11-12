Известная украинская артистка Настя Каменских восхитила поклонников новым фото. Она опубликовала селфи на свей странице в Instagram.

Звезда была одета в черную косуху, а на лице она сделала мейк с акцентом на выразительные глаза. В сети ее фото вызвало массу эмоций, все были в восторге от красоты Каменских.

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"Как куколка", "Эти кудряшки", "Очаровательная девочка", "Ну реально красавица здесь", "Потапу повезло", "Как можно быть такой красивой", - восхищались в сети.

Ранее мы писали о том, что Каменских поразила сексуальным образом в купальнике.