Под Харьковом на окружной дороге произошла серьезная авария. Три автомобиля не поделили дорогу, в результате чего один из них занесло в кювет, передает "Сегодня".

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ДТП произошло в районе 17-го кладбища. Там столкнулись Skoda, ВАЗ и ГАЗ-6611. Из-за столкновения грузовик вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП.