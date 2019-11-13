Под Харьковом возле кладбища столкнулись три авто, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Под Харьковом на окружной дороге произошла серьезная авария. Три автомобиля не поделили дорогу, в результате чего один из них занесло в кювет, передает "Сегодня".
ДТП произошло в районе 17-го кладбища. Там столкнулись Skoda, ВАЗ и ГАЗ-6611. Из-за столкновения грузовик вылетел в кювет.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что на трассе "Киев-Чоп" произошло жуткое ДТП.
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