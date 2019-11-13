Каждый из нас сталкивается с проблемой принятия важного решения. Как сделать так, чтобы не пожалеть о своем поступке завтра, специально для podrobnosti.ua рассказал популярный психолог.

Как принять правильное решение?

1. Не торопитесь, возьмите паузу

Таким образом вы сможете выждать и, если ситуация зависит не только от вас, все может решиться в лучшую сторону, ведь ваш оппонент скорее всего будет готов уступить.

2. Взвесьте все "за" и "против"

Ни в коем случае не делайте это в уме. Важно взять лист бумаги и прописать все, что вас беспокоит.

3. Не просите совета

Таким образом, вы просто переложите ответственность на другого человека и ваше решение будет уже совсем не "вашим".

И напоследок, следуйте данным советам и вы обязательно выйдете победителем из сложившейся ситуации.

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