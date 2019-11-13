Любовь - самое прекрасное чувство, которое мечтает испытать каждый. Однако, достичь гармонии, настоящего взаимопонимания с человеком может стать крайне сложно. Более того, найти свою вечную любовь - не такое уж легкое задание. Психологи дали дельные советы, как повстречать свою вторую половину и обрести счастье.

Чаще всего люди делают одну и ту же ошибку - многие ищут идеального мужа\любовника\партнера, но только не искреннюю любовь. Привязываться к общепринятому идеалу - как минимум, неправильно. У каждого человека свои предпочтения, поэтому даже разбросанные носки могут заставить кого-то чувствовать себя счастливым.

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ТОП-5 советов

1. Узнайте себя

Вы никогда не сможете быть счастливым с кем-то, если не научитесь радоваться жизни в одиночестве. Примите все свои недостатки и достоинства, поработайте над чертами характера, которые вам не нравятся в себе. Вы не сможете понравиться кому-то, если не любите себя.

2. Развивайтесь

Мужчинам нравятся активные женщины, которые все время интересуются чем-то. Читайте книги, ходите в кино, найдите хобби. Если вы давно мечтали записаться на курсы вокала или кулинарии, подумайте, может самое время?

3. Посещайте интересные места

Сидя перед экраном монитора, согласитесь, вряд ли можно встретить своего спутника жизни. Выходите почаще в свет. Новые интересные места - лучший способ завести нужные знакомства. Это могут быть спортивные клубы, семинары, концерты и другие занимательные вещи.

4. Не бойтесь знакомиться

Общение расширит список новых знакомых, среди которых вы можете найти любовь. Нужно обязательно перебороть свою застенчивость и другие комплексы и быть открытым для новых людей в вашей жизни.

5. Поверьте в любовь

Только с тем, кто верит в настоящие чудеса, они случаются. Точно также и в любви: визуализируйте свою мечту и вы обязательно встретите того единственного, с кем будете готовы прожить всю жизнь.

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