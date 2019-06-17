Ирина Билык показала подросшего сына (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Ирина Билык, которая ранее взбудоражила сеть неожиданным предложением руки и сердца от Коляденко, удивила своих фанатов снимком подросшего сына Табриза. Так, недавно звезда опубликовала в своем Instagram это веселое фото своего чада.
Фото: instagram.com/bilyk_iryna
Поклонники умилились теплым фото и "засыпали" звезду и ее сына комплиментами: "Будущая рок-звезда!", "Милашка какой", "Какой миленький!", "Красавчик!" - восхищались поклонники.
Ранее сообщалось, что Седокову обвинили в пошлости, а Брежнева похвасталась фигурой.
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