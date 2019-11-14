70-летняя артистка Алла Пугачева снова вышла в люди. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.

"Куда бы рвануть, пока дети спят, а муж на работе?", - написала Пугачева под снимком.

Кадр сделанный в их с супругом Галкиным дома.

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В кадре Пугачева позирует в брюках, пиджаке и шляпке черного цвета.

Поклонники активно комментируют фото:

"Шикарна", "Вы прекрасна", "Глаз не оторвать", "Ну, как можно быть такой стройной?", "Кощей!", "В таком возрасте с больными ногами?", "Не надоело себя рекламировать?", "Несуразица какая-то".

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".