Аллу Пугачеву обозвали Кощеем из-за нового фото [ Редактировать ]
70-летняя артистка Алла Пугачева снова вышла в люди. Соответствующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.
"Куда бы рвануть, пока дети спят, а муж на работе?", - написала Пугачева под снимком.
Кадр сделанный в их с супругом Галкиным дома.
В кадре Пугачева позирует в брюках, пиджаке и шляпке черного цвета.
Поклонники активно комментируют фото:
"Шикарна", "Вы прекрасна", "Глаз не оторвать", "Ну, как можно быть такой стройной?", "Кощей!", "В таком возрасте с больными ногами?", "Не надоело себя рекламировать?", "Несуразица какая-то".
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".
по теме
"Стала еще эффектней": Алла Пугачева поразила новым образом
2 ноября известная артистка Алла Пугачева провела юбилейный концерт в честь своего 70-летия
Алла Пугачева поразила внешним видом
Российская певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма
"Необыкновенная такая": Алла Пугачева шокировала молодежным образом
Поклонники снова шокированы внешностью российской звезды Аллы Пугчевой
Аллу Пугачеву уличили в злоупотреблении фотошопом
Подписчики возмущены тем, что снимки слишком отфотошоплены
Алла Пугачева сменила прическу и шокировала изменениями (видео)
Звезда российского шоу-бизнеса Алла Пугачева предстала в новом образе и удивила своих фанатов