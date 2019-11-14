Принц Уельський зустрів 71 день народження в Індії [ Редактировать ]
Принцу Чарльзу сьогодні виповнюється 71. Старший син британської королеви Єлизавети має всі шанси стати найстарішим королем, який посяде британський престол за всю історію країни.
До нього найстарішим монархом в Британії був Вільям IV, він став королем у 64. На відміну від минулого року, цьогорічне святкування буде скромнішим.
Принц Уельський наразі перебуває в Індії із візитом. Пізніше до нього приєднається його дружина Камілла.
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