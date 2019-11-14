Пізніше до нього приєднається його дружина Камілла

Принцу Чарльзу сьогодні виповнюється 71. Старший син британської королеви Єлизавети має всі шанси стати найстарішим королем, який посяде британський престол за всю історію країни.

До нього найстарішим монархом в Британії був Вільям IV, він став королем у 64. На відміну від минулого року, цьогорічне святкування буде скромнішим.

Принц Уельський наразі перебуває в Індії із візитом. Пізніше до нього приєднається його дружина Камілла.