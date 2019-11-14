Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Сегодня парламентское монобольшинство с подачи правительства нанесло очередной жестокий удар по отечественной экономике и благосостоянию людей. Вслед за предательским решением открыть торговлю украинской землей Зе-власть продавила антинародный бюджет полицейского государства. Эпоха бедности заканчивается. Начинается эпоха нищеты.

Власть отказалась принимать правки к бюджету, предложенные "Оппозиционной платформы - За жизнь". Это значит, что в будущем 2020 году мизерный рост доходов будет съеден инфляцией и грабительскими коммунальными тарифами. Украинские семьи не получат необходимой социальной поддержки и субсидий. Не будет полноценного финансирования медицинских программ. В нищете останется украинское образование.

Зато прекрасно себя будут чувствовать высшие государственные чиновники и силовой аппарат. Зе-власть не скупится тратить на себя и на содержание тех, кто будет защищать их от народного недовольства. На войну, содержание чиновников и силовиков предусмотрено более 20% от всех бюджетных расходов.

Вместо инвестиций в развитии экономики и помощи громадам, Зе-власть хочет только распродавать национальное богатство и наживаться на коррупционных схемах. Именно поэтому в бюджете остается мизерной поддержка науки, базовых отраслей отечественной экономики, помощь громадам в развитии территорий. Зато продолжается финансирование проектов, на которых могут набить свои карманы коррупционеры.

Принятие антинародного бюджета на 2020 год - это не ошибка власти. Это ее осознанная политика.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что и эта власть взяла целенаправленный курс на разорение украинского народа и превращение Украины в нищую отсталую ресурсную территорию. В таких условиях люди выжить не смогут.

Мы будем бороться за пересмотр этого курса. С первых дней новой сессии мы будет требовать пересмотра всех социально-экономических параметров бюджета. Будем добиваться повышения прожиточного минимума более чем вдвое, минимальной зарплаты до 7 713 грн., а пенсии до 4 500 грн.

Будем инициировать увеличение расходов на медицину на 30 млрд грн. Добиваться снижения тарифов и повышения финансирования субсидий минимум на 10 млрд грн. Требовать увеличения государственных инвестиций в экономику и поддержки местному самоуправлению на уровне не ниже 60 млрд грн.

Власть обрекает украинцев на бедность. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - предлагает путь к процветанию!