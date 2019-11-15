На Прикарпатті через два тижні після наркозу вийшов з коми пацієнт [ Редактировать ]
На Прикарпатті опритомнів чоловік, який понад два тижні був у комі. Олег Якуц не вийшов з наркозу після операції - у нього був відкритий перелом руки.
Лікарі не могли пояснити, чому так сталося. Родичі в трагедії звинуватили анастезіолога, який, на їхню думку, припустився помилки. Із заявою звернулися до поліції. І ось несподівано - чоловік отямився. І родичі, і лікарі називають це дивом.
"Коли я до нього завітала він відкрив очі, почав розпізнавати людей. Напередодні перед тим, я принесла запис донечки вона читала казки. Як включала їх дуже багато по двадцять хвилин, поки не сказали що пора додому. А наступного дня вважаю, що сталося диво. Якихось конкретних прогнозів не було в лікарів, коли він вийде з цього стану. Але диво таки сталося", - говорить Іванна Якуц, дружина хворого.
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