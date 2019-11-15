Умер известный американский продюсер [ Редактировать ]
В Хорватии умер знаменитый американский продюсер еврейского происхождения Бранко Лустиг на 87 году жизни.
В 1994 году Лустиг получил две престижные премии. За "Список Шиндлера" - он получил "Оскар" и "Золотой глобус" за эту работу и стал первым хорватом, которого получил статуэтки.
Также, в 2001 году он получил свой второй "Оскар" и "Золотой глобус" - за фильм "Гладиатор".
Ранее сообщалось, что умерла легендарная актриса.
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