Умерла легендарная актриса [ Редактировать ]
На 95-м году ушла из жизни американская актриса Вирджиния Лейт. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Причина смерти не известна. Вирджиния снялась в таких фильмах, как "Поцелуй перед смертью", "Черная вдова", "Мозг, который не мог умереть", "Жестокая суббота", "Белое перо" и "Навстречу неизведанному".
Актриса также сыграла одну из главных ролей в первой полнометражной картине Стэнли Кубрика "Страх и вожделение".
Ранее сообщалось, что умер знаменитый режиссер.
по теме
В Marvel появятся три новых супергероя
Популярная американская студия Marvel порадовала поклонников новостью о новых супергероях
Анна Семенович взбудоражила фигурой в купальнике (фото)
Анна Семенович поделилась с поклонниками фото с отдыха
"Рожайте и уходите от него": Седокова удивила фото с возлюбленным
Анна Седокова поделилась с поклонниками снимком с возлюбленным
"Женщина с пробегом": Слава Каминская шокировала фото
Слава Каминская поделилась с поклонниками неожиданным фото
Жена Монатика поразила фото в коротком платье
Жена популярного украинского музыканта Дмитрия Монатика в последнее время стала все чаще делиться с подписчиками фото