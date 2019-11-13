На 95-м году ушла из жизни американская актриса Вирджиния Лейт. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Причина смерти не известна. Вирджиния снялась в таких фильмах, как "Поцелуй перед смертью", "Черная вдова", "Мозг, который не мог умереть", "Жестокая суббота", "Белое перо" и "Навстречу неизведанному".

Актриса также сыграла одну из главных ролей в первой полнометражной картине Стэнли Кубрика "Страх и вожделение".

Ранее сообщалось, что умер знаменитый режиссер.