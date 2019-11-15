Знаки зодиака: ТОП-3 самых лучших отцов [ Редактировать ]
Порой бывает очень сложно определить, каким отцом и мужем будет ваш избранник. Однако очень часто это может зависеть не только от воспитания, но и от того, под каким знаком зодиака родился человек. Папы бывают разными: одни могут знать самую незначительную деталь о своем ребенке, а другие даже забыть дату рождения малыша.
Итак, астрологи назвали три знака зодиака, которые будут самыми лучшими отцами:
1. Овен
Представители этого знака зодиака всегда стремятся проводить время со своим ребенком и делать все возможное для его благополучия. Овен может быть и строгим родителем, четко разделяя, что хорошо, а что плохо. Но если с сыном это схема получается, то с дочерью такое не проходит.
2. Стрелец
У Стрельца есть отличительная черта - он любит ребенка, не афишируя это, а доказывая поступками. Он никогда не будет давить и требовать от детей высоких оценок и успехов в других сферах.
3. Козерог
Образцовый отец, который сочетает в себе два важных качества - понимание и требовательность. Козероги знают, как воспитать из ребенка достойного гражданина общества.
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