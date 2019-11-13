Знаки зодиака: ТОП-3 самых бедных мужчин [ Редактировать ]
Порой финансовое благополучие зависит не только от желания и стремления, но и от того, под каким знаком зодиака родился человек. И на это, к сожалению, очень сложно повлиять. Предсказатели назвали три знака зодиака среди мужчин, которым сложнее всего добиться успеха.
Стрелец
Этот знак зодиака считается самым бедным среди мужчин. Им вечно не хватает денег и они редко когда пытаются что-то изменить.
Близнецы
Близнецы любят тратить деньги и не считать их. Представители этого знака зодиака живут одним днем и редко когда откладывают.
Водолей
Этот знак зодиака презирает деньги и считает, что счастье вовсе не в них, однако щегольнуть кое-какими предметами роскоши совсем не против.
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