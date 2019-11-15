В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров Украины назначил представительницей правительства в Верховной Раде народного депутата Украины Елену Шуляк. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, Елена Шуляк является заместителем главы Комитета Раде по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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"Сотрудничество парламента и правительства является критически важным условием для эффективных и качественных изменений в стране. Наша задача - объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета министров во время голосования на пленарных заседаниях. Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет весьма эффективной и иметь конкретные результаты", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Ранее Кабмин назначил пятерых глав ОГА.