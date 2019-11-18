В понедельник, 18 ноября, погода в Украине ухудшится, сильный туман прогнозируют в большинстве областей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности).

Ранее сообщалось, что в Украину придет сильное похолодание, а также синоптик ошарашил прогнозом на зиму.