Получить деньги в магазине и кафе: Нацбанк предлагает новую услугу [ Редактировать ]
В Нацбанке предлагают разрешить владельцам платежных карт получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг. такое предложение вынесли на общественное обсуждение.
Соответствующее предложение вынес на общественное обсуждение Национальный банк. Речь идет о возможности получения наличных денег из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Это будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.
В НБУ добавили, что такие нормы содержит также принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в закон о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.
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