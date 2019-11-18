В Нацбанке предлагают разрешить владельцам платежных карт получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг. такое предложение вынесли на общественное обсуждение.

Соответствующее предложение вынес на общественное обсуждение Национальный банк. Речь идет о возможности получения наличных денег из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Это будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

В НБУ добавили, что такие нормы содержит также принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в закон о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

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