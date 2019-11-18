Процесс возвращения Украине захваченных в Керченском проливе почти год назад кораблей идет по плану. Такое заявление сделал сообщает командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, передает УНН.

"Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили. Все по плану", - сообщил Воронченко.

Подробности передачи кораблей сообщил председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко.

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"Мониторинговая группа"Института Черноморских стратегических исследований, редакции BlackSeaNews и Майдана иностранных дел сообщает, что около 4:00 (киевское время) 18.11.2019 буксиры прибыли в район ожидания, где должен состояться передача захваченных кораблей ВМСУ (карта 1)", - написал он в Facebook.

Это место находится на расстоянии 18 миль (33,3 км) строго на юг от мыса Опук, что на Керченском полуострове, то есть в нейтральных водах. По словам Клименко, ориентировочно в 10 милях (18,5 км) к востоку находится точка, где почти год назад произошел захват украинских военных катеров и буксира ВМСУ (карта 2).



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