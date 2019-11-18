В Запорожье масштабный пожар унес жизнь мужчины [ Редактировать ]
В воскресенье, 17 ноября, в Запорожье на улице Трудовой (Шевченковский район) случилось происшествие. Так, известно, что загорелось неэксплуатируемое здание. Во время тушения пожара спасатели нашли тело мужчины, передают местные СМИ.
По предварительной информации от ГСЧС, на момент прибытия пожарных огонь охватил 80 квадратных метров. В 23:46 спасатели локализовали возгорание, а около 4-х утра - полностью ликвидировали пожар.
Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело 39-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.
Ранее сообщалось, что под Ивано-Франковском вспыхнул ресторан, а также в Киеве произошел страшный пожар.
по теме
Под Одессой вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы
На месте ЧП спасатели нашли бездыханное тело хозяина дома
В Херсоне девушке-подростку изрезали горло
Злоумышленник напал сзади на подростка и нанес ей удары ножом
В Киеве банда сожгла магазин
В четверг, 14 ноября, на улице Амвросия Бучмы трое неизвестных сожгли один из сетевых магазинов
"Вы все сгорите": в Киеве безумец поджег себя в зале автоматов
Во вторник, 12 ноября, в Киеве на улице Попудренко, 9а случилось происшествие