В воскресенье, 17 ноября, в Запорожье на улице Трудовой (Шевченковский район) случилось происшествие. Так, известно, что загорелось неэксплуатируемое здание. Во время тушения пожара спасатели нашли тело мужчины, передают местные СМИ.

По предварительной информации от ГСЧС, на момент прибытия пожарных огонь охватил 80 квадратных метров. В 23:46 спасатели локализовали возгорание, а около 4-х утра - полностью ликвидировали пожар.

Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили тело 39-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется следствие.

Ранее сообщалось, что под Ивано-Франковском вспыхнул ресторан, а также в Киеве произошел страшный пожар.