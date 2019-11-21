Джастін Трюдо представив новий уряд Канади [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо представив новий уряд країни. Наприкінці жовтня його партія перемогла на парламентських виборах. Серед політиків - і міністр українського походження Христя Фріланд.
Вона очолювала МЗС Канади, нині стала заступником прем'єра, а також відповідальною за міжурядові справи.
За словами Трюдо, серед пріоритетів нової влади - розв'язання внутрішніх проблем країни, зміцнення економіки, а також активна боротьба із кліматичними змінами.
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