"Послугу за послугу" не пропонував: Дональд Трамп прокоментував покази чергового свідка

Дональд Трамп ще до завершення відкритих слухань у Конгресі заявив журналістам, що не вимагав нічого від України, не пропонував "послугу за послугу" і загалом не дуже добре знає посла Сондленда