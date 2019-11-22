В Украине будут выплачивать больничные и декретные [ Редактировать ]
В четверг, 21 ноября, фонд социального страхования Украины возобновил выплаты больничных и декретных. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Соответствующие документы подписал директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков.
"Утром я собрал в фонде совещание, мне подтвердили, что законодательно правовых путей для возобновления выплат без представления Министерства социальной политики в Кабинет министров Украины изменений в бюджет не имеет. Поэтому я вынужден нарушить финдисциплину и следовать именно духу закона - сегодня я беру на себя ответственность и восстанавливаю все выплаты", - сказал он.
По данным Фонда соцстраха, с 1 января по 19 ноября 2019 года профинансировал 12,499 млрд грн материального обеспечения. В частности, 19 ноября фонду было перечислено по этому направлению 129 млн грн.
Ранее сообщалось, что шахтерам погасили задолженности по зарплате.
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