Шахтерам погасили задолженности по зарплате: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Министерство финансов Украины за выделение 1 млрд гривен на выплату заработных плат и погашения задолженности перед шахтерами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Задолженность по заработной плате шахтерам погашена! Спасибо Министерству финансов Украины за то, что услышали и решили проблему. Вчера шахтерам Донбасса, Луганской области, Волыни и Львовской области перечислено 1 млрд грн. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников", - написал президент.
Он отметил, что люди всегда были и будут приоритетом, а обеспечение отечественного производства угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины.
"Спасибо всем, кто присоединился к решению этого вопроса!", - добавил Зеленский.
Ранее мы писали о том, что Зеленский поздравил и наградил украинских шахтеров.
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