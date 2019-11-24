Под Днепром трагически умерла женщина [ Редактировать ]
В Днепропетровской области в селе Саевка на улице Мира случилось происшествие. Так, известно, что в частном жилом доме произошел пожар, в котором погибла женщина. Об этом сообщает пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
"Спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Огнем (было - ред.) уничтожено домашнее имущество на площади 24 кв.м. Пожар локализован в 11:25 и ликвидирован в 12:30. Во время тушения пожара внутри дома пожарными (было - ред.) обнаружено тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.
Также к тушению пожара были привлечены 4 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.
Ранее сообщалось, что в Киеве на ходу загорелось такси, а также в центре Киева вспыхнул хостел.
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