В понедельник, 25 ноября, в Украину придет незначительное потепление и дожди. На ощутимое повышение температуры до 10 градусов тепла можно будет рассчитывать со второй половины следующей недели.

Ночные морозы ослабнут, но дневные температуры на большей части страны останутся в пределах 0-3 градусов тепла. До пяти градусов выше нуля термометры покажут на Правобережье и в южных областях.

Ранее сообщалось, какую погоду украинцам можно ждать в декабре.