Погода на 25 ноября: что ждет украинцев [ Редактировать ]
Фото: rt.com
В понедельник, 25 ноября, в Украину придет незначительное потепление и дожди. На ощутимое повышение температуры до 10 градусов тепла можно будет рассчитывать со второй половины следующей недели.
Ночные морозы ослабнут, но дневные температуры на большей части страны останутся в пределах 0-3 градусов тепла. До пяти градусов выше нуля термометры покажут на Правобережье и в южных областях.
Ранее сообщалось, какую погоду украинцам можно ждать в декабре.
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