В жилой дом врезался самолет, погибли 20 человек [ Редактировать ]
На востоке Конго в городе Гома случилось ЧП. Так, пассажирский самолет врезался в жилые дома. По меньшей мере 24 человека погибли. Об этом сообщает ВВС.
"По меньшей мере 24 человека погибли после того, как пассажирский самолет врезался в дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, говорят местные чиновники", - говорится в сообщении.
Самолет с двумя турбовинтовыми двигателями Dornier-228, который принадлежит частному перевозчику Busy Bee, потерпел крушение примерно через минуту после взлета.
Самолет должен был вылететь в Бени, в 350 км (220 миль) к северу от Гомы.
"Чиновники говорят, что на борту самолета было 17 пассажиров и два члена экипажа", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за смерти пилота.
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