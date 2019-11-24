В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за смерти пилота [ Редактировать ]
В воскресенье, 24 ноября, в Ростове-на-Дону экстренно приземлился пассажирский самолет из-за смерти капитана судна. Об этом сообщает "Интерфакс".
По предварительной информации, второй пилот пассажирского самолета Airbus 320 Москва - Анапа в воздухе почувствовал себя плохо, поэтому судно решили экстренно посадить в Ростове-на-Дону. Когда рейс приземлился, медики попытались оказать помощь 49-летнему мужчине, однако он скоропостижно скончался.
Сейчас судно готовится к вылету и дозаправляется. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. Следственный комитет начал доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что во львовском аэропорту случилось ЧП, а также в аэропорту Одессы отменили все рейсы.
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