В воскресенье, 24 ноября, в Ростове-на-Дону экстренно приземлился пассажирский самолет из-за смерти капитана судна. Об этом сообщает "Интерфакс".

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По предварительной информации, второй пилот пассажирского самолета Airbus 320 Москва - Анапа в воздухе почувствовал себя плохо, поэтому судно решили экстренно посадить в Ростове-на-Дону. Когда рейс приземлился, медики попытались оказать помощь 49-летнему мужчине, однако он скоропостижно скончался.

Сейчас судно готовится к вылету и дозаправляется. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что во львовском аэропорту случилось ЧП, а также в аэропорту Одессы отменили все рейсы.