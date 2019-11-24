Чергова перевірка в Карпатському національному парку. Дерев там вирубали на кількох гектарах. Сьогодні слідчі відразу декількох відомств рахували пеньки та досліджували документи. Чи угледіли порушення? - розкаже Жанна Дутчак.

Національний природний парк "Гуцульщина". Біля адмінбудівлі - столичні та обласні екоінспектори, слідчі державного бюро розслідувань і оперативники СБУ вирушають у місця вирубувань.

Потрапити на вирубки екоінспектори намагаються вдруге. Першого разу, в серпні, їх не пустили. Працівники Кутського лісгоспу разом із місцевими селянами заблокували в лісі й перевірки провести не дали.

На в'їзді інспекторів знову зустрічають лісники й селяни. Та працівники ДБР звертаються до посадовців лісгоспу:

"Це є об'єднане кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП "Кутське лісове господарство", а також за фактом невиконання рішення суду господарського від 5 липня 2019 року".

До правоохоронців працівники національного парку звернулися ще торік, каже директор, через незаконні вирубування, які на їхній території проводили працівники Кутського лісгоспу. Збитків наробили на понад мільйон гривень.

"На природно-заповідних територіях ще в минулому році вони поклали свою охорону. Наших працівників не допускають в ліс. Почали робити відводи дерев. А 20 березня цього року виписали лісорубний квиток і почали рубати ліс", - говорить Юрій Стефурак, директор НПП "Гуцульщина".

Лісники переконують: природоохоронного законодавства не порушували - територія не належить національному парку. Власник - Пістинська сільська рада передала ліси у користування Кутському лісгоспу. На підтвердження - дані "Держгеокадастру".

"Кутський лісгосп на даній території виписав лісорубний квиток на заготівлю пошкодженої деревини, погодивши всі служби. Лісорубний квиток рішенням суду 24 жовтня 2019 за позовом екоінспекції визнано законним", - говорить Петро Пліхтяк, лісничий ДП "Кутське лісове господарство".

Та ось екоінспектори наполягають: лісорубний документ виданий на основі старих матеріалів лісоупорядкування, якими лісгосп послуговувався до створення національного парку. Обидва документи - вже не чинні.

"Які документи? Документи Кутський лісгосп заніс в суд. Може він старі матеріали і приніс. Тут немає 12 кварталу", - говорить Сергій Комарчук, начальник відділу екологічного контролю лісів.

З'ясувати законно чи ні діяли лісники взялися працівники ДБР. Кілька годин вивчають надані лісгоспом документи, далі - у супроводі лісників та екоінспекторів йдуть оглядати місця вирубувань.

"Можете сказати, що зараз відбувається? - Ні, ніяких коментарів не даватиму, зараз будемо проводити слідчі дії".

Правоохоронці вже розпочали слідчі дії: оглядають ділянки вирубувань, визначають їхні межі, та рахують пеньки. Знімати це нам не дозволили, через таємницю слідства.

Скільки триватиме слідство - поки що сказати складно. Тим часом, екоінспектори вже оприлюднили попередні результати перевірки: стверджують - лісгосп вирубує дерева незаконно.