Девушка сломала 10 ребер во время кашля [ Редактировать ]
В Китае женщина сломала 10 ребер во время кашля. Об этом сообщает Daily Mail.
Известно, что девушка страдала приступами ночного кашля из-за астмы. Она обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в левой стороне груди.
Когда ей сделали рентген - выяснилось, что она сломала 10 ребер из-за кашля. У нее было слишком низкая плотность костей из-за критически низкого уровня кальция и фосфора в крови, а также по причине дефицита витамина D.
Оказалось, что к нехватке витамина D привело желание девушки иметь светлую кожу. Она круглый год наносила крем от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, а также старалась редко выходить на улицу.
Ранее сообщалось, что пенсионерка 50 лет незаконно водила авто.
по теме
Девушка ослепла из-за неудачного тату
В Австралии 24-летняя девушка потеряла зрение на месяц после неудачной татуировки на глазу
Круизный лайнер врезался в скалы
В понедельник, 25 ноября, с круизным лайнером La Belle Des Oceans произошло ЧП
Какой овощ нормализует давление
Повышенное давление - распространенное явление для людей в возрасте и не только
Как избавиться от изжоги
Практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал изжогу