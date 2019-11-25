В Китае женщина сломала 10 ребер во время кашля. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что девушка страдала приступами ночного кашля из-за астмы. Она обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в левой стороне груди.

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Когда ей сделали рентген - выяснилось, что она сломала 10 ребер из-за кашля. У нее было слишком низкая плотность костей из-за критически низкого уровня кальция и фосфора в крови, а также по причине дефицита витамина D.

Оказалось, что к нехватке витамина D привело желание девушки иметь светлую кожу. Она круглый год наносила крем от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, а также старалась редко выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что пенсионерка 50 лет незаконно водила авто.