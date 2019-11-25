Западную Украину засыпало снегом (фото) [ Редактировать ]
Снег на Западе Украины / Фото: соцсети
Во Львовской области в понедельник, 25 ноября, выпал снег. Об этом сообщают местные жители.
Известно, что выпадение осадков пока крайне неравномерно. В частности, даже во Львове снега нет в некоторых районах, а в других он обильно покрыл землю и стоящие автомобили.
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А также пользователи сети сообщают, что снег выпал и в Ривненской области.
Раньше сообщалось о том, что в Украину идет суровая зима. А также смотрите прогноз погоды на Новый Год.
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