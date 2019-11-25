В понедельник, 25 ноября, стало известно, что Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для ЧАО "АК "Киевводоканал" новые тарифы на воду, которые значительно повысили. Об этом сообщает "Страна".

На интернет-странице Нацкомиссии опубликован документ, касающийся обоснования принятия постановления НКРЭКУ. В нем указаны новые тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Тариф на централизованное водоснабжение теперь будет составлять 9,86 грн за кубометр (без НДС) вместо 9,01. Тариф на водоотвод - 7,49 грн за кубометр (без НДС) вместо 7,97.

Таким образом, стоимость водоснабжения возросла, а водоотведения понизилась.

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