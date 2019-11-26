Також президент Зеленський напередодні записав відеозвернення до українців. Говорив у ньому про останні успіхи та плани. Зокрема про бюджет, питання земельної реформи, відкриття мосту на Донбасі та зустріч у Нормандському форматі. За його словами, Україна готова до цієї зустрічі, але цитую - "треба ще трішечки попрацювати".

"Отримали дату підтверджену чотирма країнами: Україною, Німеччиною, Францією і Росією про дату норманської зустрічі дожали молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і нашої територіальної цілісності, тому зустріч Нормандії була підтвердження минулого тижня, дев'яго грудня вона відбудеться ця зустріч", - говорить Володимир Зеленський, президент України.