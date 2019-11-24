В воскресенье, 24 ноября, в Киеве в ходе ДТП перевернулся микроавтобус. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как отмечается, автомобиль въехал в опрокинутый микроавтобус.

Обстоятельства случившегося не уточняются, но, как отмечается, обошлось без госпитализации - пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Число пострадавших и причины аварии пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель "влетел" в пешеходе, а также под Верховной Радой произошло тройное ДТП.