Украинская промышленная компания "Интерпайп" и ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" позитивно оценили решение правительства Украины о снижении цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Об этом со ссылкой на заявления компаний сообщает "БизнесЦензор".

"Интерпайп" приветствует усилия правительства, благодаря которым стабилизировались цены на рынке электроэнергии. Благодаря этим усилиям сегодня в Украине самая низкая цена в этом году", - сообщает "Интерпайп".

После запуска нового рынка электроэнергии в июне 2019 года стоимость электроэнергии для промышленных потребителей выросла на 22-27% в июле - августе.

"В период с июля по сентябрь компания ежедневно не могла купить на рынке на сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) электроэнергию в полном объеме из-за отсутствия предложения даже со стороны поставщиков. В октябре - ноябре цена на электроэнергию снизилась на 25% относительно июля. Заявки компании на покупку электроэнергии покрываются в полном объеме", - сообщает "Интерпайп".

Главной причиной стабилизации цен, по мнению "Интерпайп", является наличие конкуренции на рынке, которая стала возможной благодаря импорту.

"Интерпайп" не импортировал и не импортирует электроэнергию, а покупает ее в Украине. Размер импорта не превышает 1%, но благодаря тому, что импорт возможен, украинский поставщик не злоупотребляет ценой. Он знает, если он необоснованно снова поднимет цену, у украинского потребителя будет возможность перейти на другого поставщика", - говорится в сообщении.

В свою очередь начальник управления закупки сырья администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Айко заявил, что "правительство Украины сдержало свое обещание - к ноябрю тарифы на электроэнергию для промышленности вернулись к июньскому уровню".

Компания напоминает, что после ввода новой модели оптового энергорынка платежи за электроэнергию у "АрселорМиттал Кривой Рог" и других промпредприятий выросли практически на 20%, что вызвало вал критики в адрес властей.

В середине августа Владимир Зеленский инициировал совещание в Офисе президента с участием всех заинтересованных сторон, в том числе промышленников. "Нас тогда заверили, что ряд мер помогут нивелировать такой резкий скачок цен, и в октябре промышленность сможет это ощутить. Сейчас по своим платежам мы видим, что правительство нас услышало", - отмечает Айко.

"Так, тариф на распределение электроэнергии с августа был уменьшен с 62,55 до 49,76 грн/МВт час, на ее передачу - с 347,43 до 311,14 грн/МВт час, а с сентября еще почти в два с половиной раза - до 116,54 грн/МВт час. Цена на РСВ (рынок на сутки вперед) тоже постепенно снижалась. Если в июле - октябре она колебалась в среднем от 1570 до 1630 грн/МВт час, то за 25 дней ноября опустилась в среднем до 1328,36 грн/МВт час", - сообщает "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Благодаря этим понижениям ценовые перекосы на энергорынке были устранены", - констатируют в администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог".

В свою очередь ПАО "Донбассэнерго" отмечает, что производство электроэнергии в 2019 году для Славянской ТЭС стало прибыльным. "Производство электроэнергии в 2019 году для Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" является прибыльным, фактическая рентабельность составляет 5,44%, но уменьшена по сравнению с плановым показателем на 1,92%", - говорится в сообщении компании.