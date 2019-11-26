Во вторник, 26 ноября, в Днепре пронеслась волна минирований. Всего "заминировали" 3 школы - №29 на Батумской, №121 на Гули Королевой и №118 на улице Богдана Хмельницкого, передает "Информатор".

Сообщение о минировании поступило на электронную почту каждой из школ. Сотрудники учебного заведения вызвали к месту полицию и спасателей.

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Из школ эвакуировали детей и преподавателей, здания оградили сигнальными лентами. Школы и прилегающие территории обследуют кинологи и взрывотехники.

Занятия продолжатся после того, как правоохранители сделают свою работу. Детали выясняются, ситуация под контролем.

Ранее сообщалось, что в Харькове "заминировали" три суда.