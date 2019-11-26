Російські найманці сьогодні зранку влаштували провокацію на ділянці розведення: з Петрівського цілили з кулеметів у напрямку Старогнатівки. У штабі кажуть - бойовики намагаються викликати вогонь у відповідь.

Аби потім звинуватити в агресії українських армійців на зустрічі тристоронньої групи у Мінську. Військовики вогонь у відповідь не відкривали.

Окупанти минулої доби обстрілювали позиції об'єднаних сил 8 разів. Били з мінометів поблизу Кримського та Луганського. На інших ділянках вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат.