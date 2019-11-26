В Крыму мужчина насиловал своих трех дочерей. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Насильник избивал жену и насиловавший трех дочерей. Мужчина получил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Девушка пришла в полицию, где рассказала об этой ситуации.

Он также лишен права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, сроком на 15 лет.