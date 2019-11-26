В Севастополе мужчина семь лет насиловал детей [ Редактировать ]
Фото: bloknot.ru
В Крыму мужчина насиловал своих трех дочерей. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Насильник избивал жену и насиловавший трех дочерей. Мужчина получил наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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Девушка пришла в полицию, где рассказала об этой ситуации.
Он также лишен права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, сроком на 15 лет.
Раньше сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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